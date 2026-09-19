Paramount уже в эти выходные наконец может купить Warner Bros. за $110 млрд — Reuters

Paramount уже в эти выходные может договориться со штатами США, которые пытаются заблокировать приобретение Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Среди возможных условий урегулирования — независимый мониторинг контента CNN и обязательства относительно количества фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

После появления информации о возможной договорённости акции Paramount на внебиржевых торгах выросли почти на 7%, а Warner Bros. Discovery — на 8,4%.

Калифорния и ещё 11 штатов подали иск против сделки в июле. Они утверждают, что слияние создаст медиагиганта, который получит возможность повышать цены на фильмы и телевизионный контент. Федеральные регуляторы администрации президента США Дональда Трампа ранее одобрили сделку.

Под контроль Paramount могут перейти CNN, HBO и «Гарри Поттер»

В случае завершения сделки под одной корпоративной крышей окажутся крупные медийные и развлекательные активы, в частности CNN, HBO, франшиза «Гарри Поттер», «The Daily Show» и права на трансляцию матчей NFL.

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Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон рассматривает объединение двух крупных голливудских студий как способ усилить позиции компании на фоне многолетних изменений на рынке и конкуренции с Netflix и Disney.

Одним из наиболее чувствительных вопросов остаётся будущее CNN. Критики Эллисона ранее обвиняли его в изменении редакционной политики CBS News в пользу Трампа и выражали обеспокоенность по поводу того, как после приобретения Warner Bros. может измениться работа CNN.

Paramount также пообещала выплачивать акционерам Warner Bros. по $7 млн за каждый день после 30 сентября, если сделка к тому времени не будет завершена. Поэтому урегулирование спора со штатами до конца месяца позволило бы компании избежать значительных дополнительных расходов.

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