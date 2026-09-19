Paramount вже цими вихідними нарешті може купити Warner Bros. за $110 млрд – Reuters
Київ • УНН
Paramount веде переговори зі штатами США щодо угоди з Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Серед умов — моніторинг CNN і кінопрокату.
Paramount може вже цими вихідними домовитися зі штатами США, які намагаються заблокувати придбання Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Серед можливих умов врегулювання – незалежний моніторинг контенту CNN та зобов'язання щодо кількості фільмів, які виходитимуть у кінотеатрах, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
Після появи інформації про можливу домовленість акції Paramount на позабіржових торгах зросли майже на 7%, а Warner Bros. Discovery – на 8,4%.
Каліфорнія та ще 11 штатів подали позов проти угоди в липні. Вони стверджують, що злиття створить медіагіганта, який отримає можливість підвищувати ціни на фільми та телевізійний контент. Федеральні регулятори адміністрації президента США Дональда Трампа раніше схвалили угоду.
Під контроль Paramount можуть перейти CNN, HBO та "Гаррі Поттер"
У разі завершення угоди під одним корпоративним дахом опиняться великі медійні та розважальні активи, зокрема CNN, HBO, франшиза "Гаррі Поттер", "The Daily Show" та права на трансляцію матчів NFL.
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Генеральний директор Paramount Девід Еллісон розглядає об'єднання двох великих голлівудських студій як спосіб посилити позиції компанії на тлі багаторічних змін на ринку та конкуренції з Netflix і Disney.
Одним із найбільш чутливих питань залишається майбутнє CNN. Критики Еллісона раніше звинувачували його у зміні редакційної політики CBS News на користь Трампа та висловлювали занепокоєння щодо того, як після придбання Warner Bros. може змінитися робота CNN.
Paramount також пообіцяла виплачувати акціонерам Warner Bros. по $7 млн за кожен день після 30 вересня, якщо угода до того часу не буде завершена. Тому врегулювання спору зі штатами до кінця місяця дозволило б компанії уникнути значних додаткових витрат.
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