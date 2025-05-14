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Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии
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Папа Римский предложил посредничество между воюющими сторонами во всем мире: Зеленский отреагировал

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Владимир Зеленский отреагировал на предложение Папы Римского о посредничестве. Он подчеркнул, что есть поддержка встречи от лидеров Глобального Юга.

Папа Римский предложил посредничество между воюющими сторонами во всем мире: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Папы Римского Льва XIV, который предложил свое посредничество воюющим сторонам во всем мире, отметив, что Ватикан может помочь дипломатии. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня было очень важное заявление Папы Римского Льва XIV о готовности Ватикана к посреднической работе. Ватикан может помочь дипломатии. Есть поддержка прямой встречи от лидеров стран Глобального Юга – и этот голос звучит. Знаем также позицию Китая относительно прекращения огня и переговоров. Абсолютно четкая позиция Америки и Европы. Фактически сейчас наиболее очевидно для всех в мире за все время полномасштабной войны – очевидно, что единственным препятствием для установления мира является отсутствие четкой воли россии это сделать 

- сказал Зеленский.

Напомним

Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество воюющим сторонам во всем мире. Он сделал такое заявление во время встречи в Ватикане с представителями 23 восточных христианских церквей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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