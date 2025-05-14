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Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф
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Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

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Папа Римський запропонував посередництво між воюючими сторонами в усьому світі: Зеленський відреагував

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Папи Римського щодо посередництва. Він наголосив, що є підтримка зустрічі від лідерів Глобального Півдня.

Папа Римський запропонував посередництво між воюючими сторонами в усьому світі: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Папи Римського Лева XIV, який запропонував своє посередництво воюючим сторонам у всьому світі, зазначивши, що Ватикан може допомогти дипломатії. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи. Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня – і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню та перемовин. Абсолютна чітка позиція Америки та Європи. Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі росії це зробити 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво воюючим сторонам у всьому світі. Він зробив таку заяву під час зустрічі у Ватикані з представниками 23 східних християнських церков.

Павло Башинський

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