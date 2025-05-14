Папа Римський запропонував посередництво між воюючими сторонами в усьому світі: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Папи Римського Лева XIV, який запропонував своє посередництво воюючим сторонам у всьому світі, зазначивши, що Ватикан може допомогти дипломатії. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи. Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня – і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню та перемовин. Абсолютна чітка позиція Америки та Європи. Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі росії це зробити - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво воюючим сторонам у всьому світі. Він зробив таку заяву під час зустрічі у Ватикані з представниками 23 східних християнських церков.