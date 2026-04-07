Папа Римский осудил угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Киев • УНН

Папа Лев XIV назвал неприемлемыми заявления Трампа об уничтожении Ирана и гражданской инфраструктуры. Понтифик призвал остановить войну до истечения дедлайна.

Папа Римский резко раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию, передает УНН со ссылкой на AP.

"Сегодня, как мы все знаем, прозвучала угроза в адрес всего народа Ирана. Это абсолютно неприемлемо", - заявил Папа Лев XIV, добавив, что любые нападения на гражданскую инфраструктуру нарушают международное право.

В одном из своих самых резких выступлений против войны Лев призвал американцев и других людей доброй воли связаться со своими политическими лидерами и представителями Конгресса, чтобы потребовать от них отказа от войны и работы во имя мира.

Заявления, сделанные им во вторник журналистам, прозвучали, когда он покидал свою загородную резиденцию в Кастель-Гандольфо, к югу от Рима, всего за несколько часов до истечения срока, установленного Трампом для капитуляции Ирана и открытия Ормузского пролива.

Контекст

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

Напомним

Ранее Трамп угрожал уничтожить иранские электростанции и другую гражданскую инфраструктуру, заявляя, что страна столкнется с ужасными последствиями, если не откроет Ормузский пролив до 20:00 по восточному времени во вторник. Трамп ранее устанавливал несколько крайних сроков, которые впоследствии менялись.

Президент и Белый дом отвергли опасения, что нанесение ударов по такой инфраструктуре может быть военным преступлением.

