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Папа Римский Лев XIV проведет инаугурационную мессу 18 мая

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Официальная инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье. Первая общая аудиенция нового Папы, избранного в четверг, пройдет 21 мая.

Папа Римский Лев XIV проведет инаугурационную мессу 18 мая

Официальная инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV в ознаменование его назначения состоится на площади Святого Петра в воскресенье 18 мая. Об этом говорится в заявлении Ватикана в пятницу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Новый Папа, избранный в четверг, проведет свою первую общую аудиенцию 21 мая.

Родословная Льва XIV: новый Папа имеет креольские корни в Новом Орлеане - NY Times09.05.2025, 09:30 • 3048 просмотров

Напомним

Новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост.

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