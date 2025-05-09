Папа Римский Лев XIV проведет инаугурационную мессу 18 мая
Киев • УНН
Официальная инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье. Первая общая аудиенция нового Папы, избранного в четверг, пройдет 21 мая.
Официальная инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV в ознаменование его назначения состоится на площади Святого Петра в воскресенье 18 мая. Об этом говорится в заявлении Ватикана в пятницу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Новый Папа, избранный в четверг, проведет свою первую общую аудиенцию 21 мая.
Родословная Льва XIV: новый Папа имеет креольские корни в Новом Орлеане - NY Times09.05.2025, 09:30 • 3048 просмотров
Напомним
Новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост.