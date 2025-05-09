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Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"
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Папа Римський Лев XIV проведе інавгураційну месу 18 травня

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Офіційна інавгураційна меса Папи Римського Лева XIV відбудеться у неділю. Перша загальна аудієнція нового Папи, обраного у четвер, пройде 21 травня.

Папа Римський Лев XIV проведе інавгураційну месу 18 травня

Офіційна інавгураційна меса Папи Римського Лева XIV на ознаменування його призначення відбудеться на площі Святого Петра в неділю 18 травня. Про це йдеться в заяві Ватикану в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Новий Папа, обраний у четвер, проведе свою першу загальну аудієнцію 21 травня.

Родовід Лева XIV: новий Папа має креольське коріння в Новому Орлеані - NY Times09.05.2025, 09:30 • 3084 перегляди

Нагадаємо

Новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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