Папа Римський Лев XIV проведе інавгураційну месу 18 травня

Офіційна інавгураційна меса Папи Римського Лева XIV на ознаменування його призначення відбудеться на площі Святого Петра в неділю 18 травня. Про це йдеться в заяві Ватикану в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Новий Папа, обраний у четвер, проведе свою першу загальну аудієнцію 21 травня.

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