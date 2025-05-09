Папа Римський Лев XIV проведе інавгураційну месу 18 травня
Київ • УНН
Офіційна інавгураційна меса Папи Римського Лева XIV відбудеться у неділю. Перша загальна аудієнція нового Папи, обраного у четвер, пройде 21 травня.
Офіційна інавгураційна меса Папи Римського Лева XIV на ознаменування його призначення відбудеться на площі Святого Петра в неділю 18 травня. Про це йдеться в заяві Ватикану в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Reuters.
Новий Папа, обраний у четвер, проведе свою першу загальну аудієнцію 21 травня.
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