Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине
Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине и других конфликтных зонах во время встречи с паломниками в Ватикане в воскресенье. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и судьбой мигрантов, которые пытаются пересечь опасные джунгли Дарьен между Колумбией и Панамой.
Reuters: Индия отказывается от российского оружия
Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, пытается дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика, из-за беспокойства относительно поставок комплектующих из-за войны в Украине. Это может подтолкнуть Москву к сближению с Китаем, что вызывает беспокойство Индии.
WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы
Израиль уничтожил около 20% туннельной сети Хамаса под Газой, но 80% все еще функционируют. Израиль пытается вывести из строя туннели, чтобы помешать ХАМАСу хранить оружие, скрывать боевиков и маневрировать на этой территории.
Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство
США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25.
Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Сенатор США Линдси Грэм призвал нанести ответный удар по Ирану в связи с атакой беспилотника 28 января на американскую военную базу в Иордании у границы с Сирией, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих. Грэм призвал администрацию Байдена "нанести удар по важным целям внутри Ирана" для сдерживания будущей агрессии.
CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США
Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.
В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ
В Сеуле внедорожник врезался в пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав дежурного полицейского. Причины аварии выясняются.
Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца
За вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в воскресенье были задержаны двое иностранных граждан, гражданин России и гражданин Таджикистана. Всего в рамках расследования нападения были задержаны 47 человек.
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.