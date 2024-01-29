Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине

Папа Римский Франциск во время воскресной встречи в Ватикане с паломниками в очередной раз вспомнил об Украине. Он призвал молиться о мире. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает Vatican News, передает УНН.

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Понтифик также упомянул ситуацию в Газе, откуда поступают "очень серьезные и болезненные" новости.

Не забывайте о наших братьях и сестрах, которые страдают из-за войны, в Украине, в Палестине и Израиле, а также в других зонах конфликта отметил Папа Франциск

Понтифик напомнил, что тысячи мигрантов пытаются пересечь джунгли Дарьена между Колумбией и Панамой, указывая на то, что часто речь идет о "семьях с детьми, которые решаются на опасные маршруты, обманутые теми, кто лживо обещает им короткий и безопасный путь, которые подвергаются жестокому обращению и ограблениям", а многие "теряют в этих джунглях жизнь".

Он призвал прилагать совместные усилия "чтобы эта трагическая действительность осталась незамеченной, и чтобы вместе дать гуманитарный ответ на нее".

Папа Франциск благословил украинских детей во время визита в Ватикан