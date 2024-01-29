Папа Римський Франциск знову закликав молитися за мир в Україні

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі у Ватикані з паломниками вкотре згадав про Україну. Він закликав молитися про мир. Про це у неділю, 28 січня, повідомляє Vatican News, передає УНН.

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Понтифік також згадав ситуацію в Газі, звідки надходять "дуже серйозні та болючі" новини.

Не забуваймо про наших братів і сестер, які страждають через війну, в Україні, в Палестині та Ізраїлі, як також в інших зонах конфлікту