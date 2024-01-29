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Папа Римський Франциск знову закликав молитися за мир в Україні

Папа Римський Франциск знову закликав молитися за мир в Україні

Київ • УНН

 • 33906 перегляди

Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні та інших конфліктних зонах під час зустрічі з паломниками у Ватикані в неділю. Він також висловив стурбованість ситуацією в секторі Газа і долею мігрантів, які намагаються перетнути небезпечні джунглі Дар'єн між Колумбією і Панамою.

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі у Ватикані з паломниками вкотре згадав про Україну. Він закликав молитися про мир. Про це у неділю, 28 січня, повідомляє Vatican News, передає УНН.

Деталі

Понтифік також згадав ситуацію в Газі, звідки надходять "дуже серйозні та болючі" новини.

Не забуваймо про наших братів і сестер, які страждають через війну, в Україні, в Палестині та Ізраїлі, як також в інших зонах конфлікту

 зазначив Папа Франциск

Понтифік нагадав, що тисячі мігрантів намагаються перетнути джунглі Дар'єна між Колумбією та Панамою, вказуючи на те, що часто йдеться про "сім'ї з дітьми, які наважуються на небезпечні маршрути, обмануті тими, хто брехливо обіцяє їм короткий і безпечний шлях, які зазнають жорстокого поводження і пограбувань", а чимало "втрачають у цих джунглях життя".

Він закликав докладати спільних зусиль "аби ця трагічна дійсність залишилася непоміченою, і щоб разом дати гуманітарну відповідь на неї".

Папа Франциск благословив українських дітей під час візиту до Ватикану26.01.24, 19:22 • 25220 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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