Папа Франциск благословив українських дітей під час візиту до Ватикану

Папа Римський Франциск зустрівся із українськими дітьми - благословив та подарував солодощі та хрестики, передає УНН.

Як повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, італійський фонд Puer за підтримки Запорізької обласної ради організував поїздку 17-х дітлахів з родин ВПО та малозабезпечених сімей громад нашої області до Ватикану.

"Група дітлахів відвідала приміщення резиденції Ватикану та зустрілася з Папою Римським Франциском. Понтифік поспілкувався з кожним гостем тет-а-тет, благословив і подарував солодощі та хрестик. Діти віддячили йому саморобними сувенірами", - повідомила Галіціна.

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