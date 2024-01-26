Папа Франциск благословив українських дітей під час візиту до Ватикану
Київ • УНН
Папа Франциск зустрівся з 17 дітьми з вимушених переселенців та малозабезпечених сімей в Україні. Понтифік благословив дітей і подарував їм солодощі та хрестики.
Папа Римський Франциск зустрівся із українськими дітьми - благословив та подарував солодощі та хрестики, передає УНН.
Як повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, італійський фонд Puer за підтримки Запорізької обласної ради організував поїздку 17-х дітлахів з родин ВПО та малозабезпечених сімей громад нашої області до Ватикану.
"Група дітлахів відвідала приміщення резиденції Ватикану та зустрілася з Папою Римським Франциском. Понтифік поспілкувався з кожним гостем тет-а-тет, благословив і подарував солодощі та хрестик. Діти віддячили йому саморобними сувенірами", - повідомила Галіціна.
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