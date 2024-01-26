Папа Франциск благословил украинских детей во время визита в Ватикан

Папа Римский Франциск встретился с украинскими детьми - благословил и подарил сладости и крестики, передает УНН.

Как сообщила начальница Бердянской МВА Виктория Галицина, итальянский фонд Puer при поддержке Запорожского областного совета организовал поездку 17-х детей из семей ВПЛ и малообеспеченных семей общин нашей области в Ватикан.

"Группа детей посетила помещение резиденции Ватикана и встретилась с Папой Римским Франциском. Понтифик пообщался с каждым гостем тет-а-тет, благословил и подарил сладости и крестик. Дети отблагодарили его самодельными сувенирами", - сообщила Галицина.

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