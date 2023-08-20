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Папа Римский призвал молиться за Украину, "которая страдает уже длительное время"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время традиционной встречи с паломниками Папа Франциск вспомнил об Украине, призвав молиться за нее, передает официальное издание Ватикана Vatican News, пишет УНН.

Детали

В конце традиционной воскресной встречи с паломниками Папа Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Нигере, призвав молиться за все народы, страдающие от насилия и войн, отдельно призвав молиться за Украину.

Произнося после произнесения молитвы "Ангел Господень" к паломникам, которые в полдень собрались на площади Святого Петра в Ватикане, а также ко всем, кто слушал его посредством средств коммуникации, Папа Франциск, среди прочего, призвал молиться за Украину и не забывать о ее длительных страданиях.

Цитата

"Дорогие братья и сестры, я с беспокойством слежу за тем, что происходит в Нигере. Присоединяюсь к призыву епископов в поддержку мира в стране и стабильности в регионе Сахеля. Сопровождаю молитвами усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы как можно быстрее найти мирное решение для блага всех. Помолимся за дорогой нигерский народ. Помолимся о мире для всех народов, израненных войнами и насилием. Особенно помолимся за Украину, которая страдает уже длительное время", - отметил понтифик.

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