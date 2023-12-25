Папа Франциск в рождественском послании просил мира для Украины

Папа Римский Франциск в рождественском послании в этом году попросил о мире для Украины, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

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Папа Франциск в послании 25 декабря с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане отметил, что безграничный Бог, который поселился среди нас, наполняет нас доверием и надеждой, а потому становится источником "большой" радости. Как всегда, мысль обращена к тем, чья радость омрачена войнами, несчастьями и нищетой.

С глазами, прикованными к Младенцу Иисусу, прошу мира для Украины. Давайте возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страдающим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви - призвал Папа Франциск.

Как сообщается, в торжество Рождества Господня десятки тысяч паломников собрались на площади перед базиликой. Среди разнообразия флагов развевались также и украинские.

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