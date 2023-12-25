Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты
Киев • УНН
Считается, что впервые Рождество начали отмечать в Римской империи после того как император Константин сделал христианство официальной религией. Третий Вселенский собор в 341 году официально утвердил празднование Рождества Христова
Сегодня, 25 декабря, украинцы по новоюлианскому и григорианскому церковным календарям григорианскому церковным календарям отмечают Рождество Христово, пишет УНН.
После нынешнего перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь украинцы официально получили возможность встречать Рождество Христово вместе с большинством стран христианского мира.
Традиции, запреты
С изменением даты украинские традиции празднования Рождества Христова остались такими же.
В этот день заканчивается Рождественский пост, следовательно можно употреблять мясо, молочные продукты, яйца.
Обязательно надо сходить в церковь и помолиться.
На Рождество дети и молодежь ходят колядовать. Уже разрешаются различные развлечения.
На Рождество строго запрещено:
- заниматься домашними делами, и даже выносить мусор;
- идти на кладбище;
- ходить на охоту, рыбалку.
Интересные факты о Рождестве:
- Считается, что впервые Рождество начали отмечать в Римской империи после того как император Константин сделал христианство официальной религией;
- Третий Вселенский собор в 341 году официально утвердил празднование Рождества Христова;
- В 1647 году английский диктатор Оливер Кромвель запретил празднование Рождества. Запрет отменили в 1660 году;
- В 1843 году в продаже появилась первая рождественская открытка;
- В 1916 впервые прозвучала песня "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича, которая впоследствии стала всемирно известной рождественской композицией.
Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты
Считается, что впервые Рождество начали отмечать в Римской империи после того как император Константин сделал христианство официальной религией. Третий Вселенский собор в 341 году официально утвердил празднование Рождества Христова
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