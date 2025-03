Папа Франциск прошелся по улицам Рима, молясь за конец пандемии коронавируса

"Папа Франциск покинул Ватикан в воскресенье, чтобы помолиться в римском соборе о жертвах коронавируса, поскольку количество погибших в Италии достигло максимального за один день количества лиц - 368", - пишет издание.

Так, понтифик был в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а потом пошел "пешком, как паломник" в церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо.

Папа помолился перед чудотворным Распятием, которое, как гласит предание, в 1522 году спасло Рим от эпидемии чумы.

В Ватикане сообщили, что Папа Франциск молился за "конец пандемии, которая коснулась Италии и всего мира, прося исцеления многих больных и вспоминая о многих жертвах".

На фото можно увидеть, что 83-летний понтифик, который уже более двух недель не может вылечить простуду, и его охранники шли по опустевшим улицам без масок и защиты.

Напомним, что на 5:50 понедельника, 16 марта, общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 6513 человек.

VIDEO: Pope prays at Great Plague church as Italy #coronavirus toll mounts - hitting a one-day high of 368 deaths.



The 83-year-old pontiff made an unannounced visit to a church with a crucifix from the time of the Great Plague pic.twitter.com/gREYommmBU

- AFP news agency (@AFP) March 16, 2020