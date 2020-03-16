Папа Франциск прошелся по улицам Рима, молясь за конец пандемии коронавируса

КИЕВ. 16 марта. УНН. Папа Римский Франциск пешком и без маски прошел в молитве пустынными улицами Рима, а также помолился в двух святынях столицы Италии, одной из наиболее пораженных коронавирусом стран Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.