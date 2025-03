Папа Франциск пройшовся вулицями Риму, молячись за кінець пандемії коронавірусу

"Папа Франциск покинув Ватикан у неділю, щоб помолитися в римському соборі за жертв коронавірусу, оскільки кількість загиблих в Італії досягла максимальної за один день кількості осіб - 368", - пише видання.

Так, понтифік був в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а потім пішов "пішки, як паломник" до церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо.

Папа помолився перед чудотворним Розп'яттям, яке, як стверджує переказ, у 1522 році врятувало Рим від епідемії чуми.

У Ватикані повідомили, що Папа Франциск молився за "кінець пандемії, яка торкнулася Італії і всього світу, просячи зцілення багатьох хворих і згадуючи про багатьох жертв".

На фото можна побачити, що 83-річний понтифік, який вже понад два тижні не може вилікувати застуду, і його охоронці йшли по спорожнілих вулицях без масок і захисту.

Нагадаємо, що станом на 5:50 понеділка, 16 березня, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 6513 осіб.

