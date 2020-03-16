Папа Франциск пройшовся вулицями Риму, молячись за кінець пандемії коронавірусу

КИЇВ. 16 березня. УНН. Папа Римський Франциск пішки і без маски пройшов у молитві безлюдними вулицями Риму, а також помолився в двох святинях столиці Італії, однієї з найбільш уражених коронавірусом країн Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.