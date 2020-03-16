Пандемия коронавируса: количество инфицированных в мире приблизилось к 170 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на 5:50 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 6,513 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество зараженных в Китае растет очень медленно: за сутки количество инфицированных выросло на 25 человек — 81,020 человек. Всего в мире 169,387 человек инфицированы. В свою очередь, в мире выздоровели 77,257 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (24,747), Иран (13,938) и Южная Корея (8,236).
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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.