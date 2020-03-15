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Кількість випадків зараження коронавірусом у світі більше, ніж у Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Загальна кількість заражених коронавірусом SARS-CoV-2 за межами Китаю, де наприкінці минулого року стався спалах цього захворювання, перевищило кількість випадків інфікування в КНР. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), передає УНН.

Наразі у світі зареєстровано 162 687 випадки зараження коронавірусною інфекцією, з них у Китаї — 81 028 інфікованих, а за його межами — 81 659. При цьому умовний показник смертності, який складно підрахувати точно, станом на зараз — у Китаї вище, ніж в решті світу — там померли 3,95 % інфікованих проти 3,79% в середньому в інших країнах.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія де померли 7,31% хворих, Іран і Південна Корея. За ними йдуть Іспанія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Японія, Великобританія і Норвегія.

Найбільшого поширення з географічної точки зору вірус отримав в Європі, яку ВООЗ оголосив центром розповсюдження вірусу. Тут випадки зараження зафіксовані у всіх країнах, за винятком Чорногорії.

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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