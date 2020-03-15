Количество случаев заражения коронавирусом в мире больше, чем в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Общее количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 за пределами Китая, где в конце прошлого года произошла вспышка этого заболевания, превысило количество случаев инфицирования в КНР. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), передает УНН.
Сейчас в мире зарегистрировано 162 687 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Китае — 81 028 инфицированных, а за его пределами — 81 659. При этом условный показатель смертности, который сложно подсчитать точно, по состоянию на сейчас — в Китае выше, чем в остальных странах мира — там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия где умерли 7,31% больных, Иран и Южная Корея. За ними следуют Испания, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Великобритания и Норвегия.
Наибольшее распространение с географической точки зрения вирус получил в Европе, которую ВОЗ объявил центром распространения вируса. Здесь случаи заражения зафиксированы во всех странах, за исключением Черногории.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.