Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі наблизилась до 170 тис. осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на 5:50 понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість випадків зараження коронавірусом у світі більше, ніж у Китаї

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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