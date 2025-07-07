Суперечки, штовханина і сльозогінний газ: на Київщині стався конфлікт через гучну музику біля водойми

У Київській області під час відпочинку біля водойми виникла спершу суперечка, а потім і штовханина через гучну музику. В результаті 20-річний хлопець розпилив у бік подружжя сльозогінний газ, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

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5 липня до поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що під час відпочинку біля водойми у Таращанській громаді невідомий застосував відносно неї та її чоловіка сльозогінний балончик.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник, ймовірно, через гучне прослуховування парою музики. Словесна суперечка переросла у штовханину, після чого 20-річний молодик розпилив у бік подружжя сльозогінний газ.

Правоохоронці внесли відомості до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Усі учасники конфлікту встановлені.

Як повідомили у поліції, триває перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям кожного з учасників події.

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