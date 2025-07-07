Суперечки, штовханина і сльозогінний газ: на Київщині стався конфлікт через гучну музику біля водойми

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 13454 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 48016 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 59883 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 77573 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 142699 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 60467 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 82455 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 137043 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 131605 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 267765 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі7 липня, 08:09 • 96737 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 61306 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 43099 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 36405 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 22991 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 24518 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 22533 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 37955 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 44648 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 142700 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 62531 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 267765 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 111438 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 230279 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 254418 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Суперечки, штовханина і сльозогінний газ: на Київщині стався конфлікт через гучну музику біля водойми

Київ • УНН

 • 1431 перегляди

У Київській області 20-річний хлопець розпилив сльозогінний газ у бік подружжя через гучну музику. Інцидент стався 5 липня біля водойми у Таращанській громаді, поліція проводить перевірку.

Суперечки, штовханина і сльозогінний газ: на Київщині стався конфлікт через гучну музику біля водойми

У Київській області під час відпочинку біля водойми виникла спершу суперечка, а потім і штовханина через гучну музику. В результаті 20-річний хлопець розпилив у бік подружжя сльозогінний газ, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

5 липня до поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що під час відпочинку біля водойми у Таращанській громаді невідомий застосував відносно неї та її чоловіка сльозогінний балончик.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник, ймовірно, через гучне прослуховування парою музики. Словесна суперечка переросла у штовханину, після чого 20-річний молодик розпилив у бік подружжя сльозогінний газ.

Правоохоронці внесли відомості до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Усі учасники конфлікту встановлені.

Як повідомили у поліції, триває перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям кожного з учасників події.

На Рівненщині поліція склала протокол на учасницю вечірки за прослуховування російської музики25.06.25, 21:20 • 2818 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Київська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9