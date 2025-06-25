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На Рівненщині поліція склала протокол на учасницю вечірки за прослуховування російської музики

Київ • УНН

 • 578 перегляди

У Костополі учасницю гучної вечірки з російськомовною музикою притягнуто до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство. Дівчина визнала провину, пояснивши відсутність наміру образити чиїхось почуттів.

На Рівненщині поліція склала протокол на учасницю вечірки за прослуховування російської музики

У місті Костопіль на Рівненщині правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності учасницю гучної вечірки, під час якої в гуртожитку лунала російськомовна музика. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію області.

Деталі

Повідомляється, що під час моніторингу соцмереж напередодні правоохоронці виявили відео з ознаками порушення громадського порядку. На кадрах було зафіксовано, як група молодих людей голосно слухає музику в гуртожитку, зокрема - російськомовні пісні.

Поліцейський офіцер громади оперативно встановив осіб, причетних до інциденту. Як з’ясувалося, компанія орієнтовно з восьми людей святкувала день народження. За словами учасників, спочатку лунала українська музика, однак згодом увімкнули пісні російською мовою. Одна з учасниць застілля, двадцятирічна жителька міста Березне ще й співала пісні російської попси.

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На дівчину склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Матеріали справи направлено до суду.

Правопорушниця визнала провину. Вона пояснила, що не мала наміру образити чиїхось почуттів, і пообіцяла більше так не чинити.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКримінал та НП
Рівненська область
Україна
Tesla
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