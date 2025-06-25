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В Ровенской области полиция составила протокол на участницу вечеринки за прослушивание российской музыки

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В Костополе участница громкой вечеринки с русскоязычной музыкой привлечена к админответственности за мелкое хулиганство. Девушка признала вину, объяснив отсутствие намерения оскорбить чьи-либо чувства.

В Ровенской области полиция составила протокол на участницу вечеринки за прослушивание российской музыки

В городе Костополь Ровенской области правоохранители привлекли к административной ответственности участницу громкой вечеринки, во время которой в общежитии звучала русскоязычная музыка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию области.

Детали

Сообщается, что во время мониторинга соцсетей накануне правоохранители обнаружили видео с признаками нарушения общественного порядка. На кадрах было зафиксировано, как группа молодых людей громко слушает музыку в общежитии, в частности - русскоязычные песни.

Полицейский офицер общины оперативно установил лиц, причастных к инциденту. Как выяснилось, компания ориентировочно из восьми человек праздновала день рождения. По словам участников, сначала звучала украинская музыка, однако впоследствии включили песни на русском языке. Одна из участниц застолья, двадцатилетняя жительница города Березно еще и пела песни российской попсы.

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На девушку составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Материалы дела направлены в суд.

Правонарушительница признала вину. Она объяснила, что не имела намерения оскорбить чьи-либо чувства, и пообещала больше так не поступать.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоКриминал и ЧП
Ровненская область
Украина
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