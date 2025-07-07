Споры, потасовка и слезоточивый газ: на Киевщине произошел конфликт из-за громкой музыки у водоема

В Киевской области во время отдыха у водоема сначала возник спор, а затем и потасовка из-за громкой музыки. В результате 20-летний парень распылил в сторону супругов слезоточивый газ, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

5 июля в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что во время отдыха у водоема в Таращанской общине неизвестный применил в отношении нее и ее мужа слезоточивый баллончик.

Предварительно установлено, что конфликт возник, вероятно, из-за громкого прослушивания парой музыки. Словесная перепалка переросла в потасовку, после чего 20-летний молодой человек распылил в сторону супругов слезоточивый газ.

Правоохранители внесли сведения в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Все участники конфликта установлены.

Как сообщили в полиции, продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников происшествия.

В Ровенской области полиция составила протокол на участницу вечеринки за прослушивание российской музыки