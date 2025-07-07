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Колишня єврокомісар Йоганссон призначена спецпредставником ЄС з питань українців

Київ • УНН

 • 349 перегляди

Ілва Йоганссон, колишня єврокомісар із внутрішніх справ, призначена спецпредставником ЄС з питань українців. Її роль полягає у посиленні координації та підтримці інтересів українців, зокрема через розбудову Центрів єдності.

Колишня єврокомісар Йоганссон призначена спецпредставником ЄС з питань українців

Колишня єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон призначена спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, пише УНН.

Щиро вітаю Ілву Йоганссон з призначенням спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців. Створення цієї посади — ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом

- йдеться уповідомлені.

За словами Чернишова, роль спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності.

"Пані Йоганссон раніше обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ. Вона добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі", - додав віцепрем'єр.

ЄС працює над новим планом повернення українців додому після війни: деталі04.06.25, 14:31 • 4837 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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