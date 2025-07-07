Колишня єврокомісар Йоганссон призначена спецпредставником ЄС з питань українців
Київ • УНН
Ілва Йоганссон, колишня єврокомісар із внутрішніх справ, призначена спецпредставником ЄС з питань українців. Її роль полягає у посиленні координації та підтримці інтересів українців, зокрема через розбудову Центрів єдності.
Колишня єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон призначена спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, пише УНН.
Щиро вітаю Ілву Йоганссон з призначенням спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців. Створення цієї посади — ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом
За словами Чернишова, роль спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності.
"Пані Йоганссон раніше обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ. Вона добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі", - додав віцепрем'єр.
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