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Бывший еврокомиссар Йоханссон назначена спецпредставителем ЕС по вопросам украинцев

Киев • УНН

 • 27 просмотра

Илва Йоханссон, бывший еврокомиссар по внутренним делам, назначена спецпредставителем ЕС по вопросам украинцев. Ее роль заключается в усилении координации и поддержке интересов украинцев, в частности через развитие Центров единства.

Бывший еврокомиссар Йоханссон назначена спецпредставителем ЕС по вопросам украинцев

Бывший еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон назначена специальным представителем Европейского Союза по вопросам украинцев. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр национальной единства Украины Алексей Чернышов, пишет УНН.

Искренне поздравляю Илву Йоханссон с назначением специальным представителем Европейского Союза по вопросам украинцев. Создание этой должности — еще один сигнал неизменной солидарности ЕС с украинским народом

- говорится в сообщении.

По словам Чернышова, роль спецпредставителя заключается в усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, в частности развитии сети Центров единства.

"Госпожа Йоханссон ранее занимала должность еврокомиссара по вопросам внутренних дел. Она хорошо знакома с украинским контекстом и неоднократно посещала Украину с начала полномасштабного вторжения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество для поддержки наших граждан в Европе", - добавил вице-премьер.

ЕС работает над новым планом возвращения украинцев домой после войны: детали04.06.25, 14:31 • 4836 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
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Европейский Союз
Украина
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