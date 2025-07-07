Бывший еврокомиссар Йоханссон назначена спецпредставителем ЕС по вопросам украинцев

Бывший еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон назначена специальным представителем Европейского Союза по вопросам украинцев. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр национальной единства Украины Алексей Чернышов, пишет УНН.

Искренне поздравляю Илву Йоханссон с назначением специальным представителем Европейского Союза по вопросам украинцев. Создание этой должности — еще один сигнал неизменной солидарности ЕС с украинским народом - говорится в сообщении.

По словам Чернышова, роль спецпредставителя заключается в усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, в частности развитии сети Центров единства.

"Госпожа Йоханссон ранее занимала должность еврокомиссара по вопросам внутренних дел. Она хорошо знакома с украинским контекстом и неоднократно посещала Украину с начала полномасштабного вторжения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество для поддержки наших граждан в Европе", - добавил вице-премьер.

ЕС работает над новым планом возвращения украинцев домой после войны: детали