Папа Франциск провозгласил день поста за мир для Украины

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Папа Римский Франциск опечален ухудшением ситуации, усилившей угрозу для мира в Украине и мире, предлагает провести день поста с намерением мира. Об этом он сказал в конце общей аудиенции в среду, 23 февраля, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.