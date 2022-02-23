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15 марта, 19:03 • 90615 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124757 просмотра

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Папа Франциск провозгласил день поста за мир для Украины

Папа Франциск провозгласил день поста за мир для Украины

Киев • УНН

 • 96360 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Папа Римский Франциск опечален ухудшением ситуации, усилившей угрозу для мира в Украине и мире, предлагает провести день поста с намерением мира. Об этом он сказал в конце общей аудиенции в среду, 23 февраля, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Цитата:

“Чувствую глубокую боль в сердце из-за ухудшения ситуации в Украине", - сказал он.

"Несмотря на дипломатические усилия последних недель, разворачиваются все более тревожные сценарии. Как и я, многие люди во всем мире испытывают беспокойство. Миру всех снова угрожают частичные интересы. Хочу обратиться к ответственным в политической сфере, чтобы они совершили серьезное испытание совести перед Богом, Который является Богом мира, а не войны, Отцом всех, а не только некоторых, Который хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами. Прошу все вовлеченные стороны, чтобы сдержались от любого действия, которое может вызвать еще больше страдания населения, дестабилизируя сосуществование между народами и дискредитируя международное право", - сказал Франциск.

Он также обратился ко всем, верующим и неверующим.

“Иисус научил нас, что на дьявольские наседания, дьявольское наседания насилия следует отвечать Божьим оружием: молитвой и постом. Поощряю всех провести 2 марта, в Пепельную среду, день поста за мир. Особенно поощряю верующих, чтобы в этот день они настойчиво посвятили себя молитве и посту. Пусть же Царица мира убережете мир от безумия войны”, - отметил понтифик.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Украинские Национальные Новости

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