Папа Франциск проголосив день посту за мир для України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Папа Римський Франциск засмучений погіршенням ситуації, що посилила загрозу для миру в Україні та світі, пропонує провести день посту в намірі миру. Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції в середу, 23 лютого, пише УНН з посиланням на Vatican News.
Цитата:
“Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні", – сказав він.
"Незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії. Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право”, - сказав Франциск.
Він також звернувся до всіх, віруючих і невіруючих.
“Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, на диявольське напосідання насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни”, - зазначив понтифік.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.