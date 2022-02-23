Папа Франциск проголосив день посту за мир для України

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Папа Римський Франциск засмучений погіршенням ситуації, що посилила загрозу для миру в Україні та світі, пропонує провести день посту в намірі миру. Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції в середу, 23 лютого, пише УНН з посиланням на Vatican News.