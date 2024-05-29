Папа Франциск извинился за вульгарное высказывание

Папа Римский Франциск извинился во вторник после того, как он использовал вульгарный и уничижительный термин в отношении мужчин-геев, чтобы подтвердить запрет католической церкви на священников-геев, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Представитель Ватикана Маттео Бруни выступил с заявлением, в котором признал бурю в СМИ, разразившуюся по поводу комментариев Франциска, которые были сделаны за закрытыми дверями итальянским епископам 20 мая.

Итальянские СМИ в понедельник процитировали неназванных итальянских епископов, которые сообщили, что Франциск в шутку использовал вульгарный термин, говоря на итальянском во время встречи. Он использовал этот термин, подтверждая запрет Ватикана на разрешение геям поступать в семинарии и рукополагаться в священники.

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Бруни сказал, что Франциск знал об этих сообщениях, и напомнил, что рожденный в Аргентине понтифик, который сделал работу с католиками ЛГБТК+ отличием своего папства, уже давно настаивает на том, что в католической церкви есть "место для каждого".

"Папа никогда не имел целью оскорбить или высказываться в гомофобных терминах, и он просит прощения у тех, кто был оскорблен использованием термина, о котором сообщили другие", - сказал Бруни.

В своем заявлении Бруни тщательно избегал прямого подтверждения того, что Папа действительно использовал этот термин, в соответствии с традицией Ватикана не раскрывать то, что Папа говорит за закрытыми дверями. Но Бруни также не отрицал, что сказал Франциск.

Дополнение

Итальянский не является родным языком Франциска, и в прошлом Папа допустил лингвистические ошибки, которые вызвали удивление. Как отмечает AP, 87-летний понтифик часто разговаривает неофициально, или шутит, используя сленг.