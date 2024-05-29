Папа Франциск извинился за вульгарное высказывание

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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Если бы вопрос с "серым" экспортом зерна был решен, властям не пришлось бы повышать налоги для бизнеса и увеличивать цены на электроэнергию для населения.
На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 139 боевых столкновений, самые интенсивные бои велись на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.
Дожди с грозами и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
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Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
"Олсидз Блэк Си", компания со сложной структурой собственности, незаконно пытается использовать дорогу и причал стратегического Одесского припортового завода.
Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 9 частных домов, объект коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, учреждение культуры, гараж и сельскохозяйственную технику, в результате чего один человек погиб.
Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы
Ожидается, что Украина получит 500 000 артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чешской Республики по боеприпасам, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Шмыгаля и союзников по ЕС в Праге.
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло
40-летний мужчина умер в больнице после получения тяжелых ожогов во время вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове.
За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1300 человек личного состава, 8 танков, 33 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 28 беспилотных летательных аппаратов, 56 автомобилей и автоцистерн, 20 единиц специальной техники.