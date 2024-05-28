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Папа Римский выругался на заседании епископов
Папа Франциск употребил ненормативную лексику для обозначения гомосексуализма во время частной встречи с епископами, на которой обсуждался вопрос допуска открытых геев к обучению в духовных семинариях.
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине
Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья. Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин.
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ
Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, оказывая давление на международное сообщество с целью снятия экономических санкций.
Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс
Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.
В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев
Крымский журналист и фотограф Андрей Канищев, который писал для «Крым. Реалии» и вел радиопрограмму „Вкусно с Андреем Канищевым“, умер от тяжелой болезни 25 мая 2024 года в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph
Китай готує цивільні пороми і судна для можливого вторгнення на Тайвань на тлі посилення тиску на острівну державу через брак військових десантних кораблів.
Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State
Российские войска продвинулись в районе сел Ольшаны, Уманское и Нетайлово, сообщает аналитический канал Deep State.
На Сумщине прогремело 89 взрывов
89 взрывов произошло в Сумской области из-за российских обстрелов и нападений на многочисленные населенные пункты за минувшие сутки.
В Калифорнии арестовали 81-летнего "серийного стрелка из рогатки"
81-летний мужчина арестован за то, что в течение 9-10 лет серийно стрелял из рогатки в жителей Калифорнии, разбивая окна и едва не попадая в людей шарикоподшипниками.
Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США
Байден почтил погибших американских солдат в День памяти, посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище и произнеся речь, в которой подчеркнул жертвы, принесенные военнослужащими для защиты свободы и демократии.