Папа Римский выругался на заседании епископов

Папа Римский Франциск употребил брань во время заседания с епископами, на котором проходила дискуссия о допуске открытых геев к обучению в духовных семинариях. Об этом информирует The Guardian, ссылаясь на итальянские СМИ, передает УНН.

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Понтифик сделал замечание во время закрытой встречи с епископами, на которой они обсуждали, стоит ли допускать открытых геев в католические семинарии, где готовят священников. Над этой темой уже некоторое время размышляет Итальянская епископская конференция.

Во время дискуссии, отвечая на вопрос одного из епископов, Папа высказался против инициативы, употребив итальянское слово "frociaggine", которое вульгарно описывает гомосексуальные отношения...

Некоторые из епископов заявляют, что Папа Франциск употребил это слово, пытаясь пошутить, и на самом деле мог не знать, что этот термин является оскорбительным.

Представитель Ватикана не ответил на просьбу о комментарии.

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