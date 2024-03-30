Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

Папа Римский Франциск пропустил традиционную процессию в Страстную пятницу в римском Колизее, для защиты здоровья, сообщил Ватикан, указав, что решение об этом было принято в последнюю минуту, что усилило опасения по поводу его состояния, сообщает AP, пишет УНН.

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Ожидалось, что Франциск возглавит процессию Крестного пути, которая воспроизводит Страсти и распятие Христа. Но именно перед началом мероприятия Ватикан объявил, что Франциск следит за событием из своего дома в Ватикане.

"Чтобы сохранить свое здоровье из-за завтрашнего бдения и мессы в Пасхальное воскресенье, Папа Франциск будет следить этим вечером за Крестным путем в Колизее из дома Санта-Марта", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

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Хотя Франциск также пропустил мероприятие в 2023 году, потому что он выздоравливал от бронхита, и это была особенно холодная ночь, его решение остаться дома в этом году свидетельствует о том, что его планы внезапно изменились, указывает издание.

87-летний Франциск, которому в молодости удалили часть одного легкого, всю зиму боролся с тем, что он и Ватикан назвали гриппом, бронхитом или простудой. В течение последних нескольких недель он время от времени просил помощника прочитать вслух его речи, а проповедь в Вербное воскресенье, как указано, вообще пропустил.