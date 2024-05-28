Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів
Київ • УНН
Папа Франциск вжив ненормативну лексику на позначення гомосексуалізму під час приватної зустрічі з єпископами, на якій обговорювалося питання допуску відкритих геїв до навчання в духовних семінаріях.
Папа Римський Франциск вжив лайку під час засідання з єпископами, на якому відбувалась дискусія щодо допуску відкритих геїв до навчання у духовних семінаріях. Про це інформує The Guardian, посилаючись на італійські ЗМІ, передає УНН.
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Понтифік зробив зауваження під час закритої зустрічі з єпископами, на якій вони обговорювали, чи варто допускати відкритих геїв до католицьких семінарій, де готують священиків. Над цією темою вже деякий час розмірковує Італійська єпископська конференція.
Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа висловився проти ініціативи, вживши італійське слово "frociaggine", яке вульгарно описує гомосексуальні стосунки..
Деякі з єпископів заявляють, що Папа Франциск вжив це слово, намагаючись пожартувати, і насправді міг не знати, що цей термін є образливим.
Речник Ватикану не відповів на прохання про коментар.
Папа Франциск пропустив процесію у Страсну п'ятницю для захисту здоров'я30.03.24, 14:47 • 30295 переглядiв