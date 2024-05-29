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Папа Франциск вибачився за вульгарний вислів

Папа Франциск вибачився за вульгарний вислів

Київ • УНН

 • 22413 перегляди

Папа Франциск вибачився за використання вульгарного терміну.

Папа Римський Франциск вибачився у вівторок після того, як він використав вульгарний і принизливий термін щодо чоловіків-геїв, щоб підтвердити заборону католицької церкви на священиків-геїв, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Представник Ватикану Маттео Бруні виступив із заявою, у якій визнав бурю у ЗМІ, що вибухнула з приводу коментарів Франциска, які були зроблені за зачиненими дверима італійським єпископам 20 травня.

Італійські ЗМІ у понеділок процитували неназваних італійських єпископів, які повідомили, що Франциск жартома використав вульгарний термін, говорячи італійською під час зустрічі. Він використав цей термін, підтверджуючи заборону Ватикану на дозвіл геям вступати в семінарії та висвячуватися у священики.

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Бруні сказав, що Франциск знав про ці повідомлення, і нагадав, що народжений в Аргентині понтифік, який зробив роботу з католиками ЛГБТК+ відмінністю свого папства, вже давно наполягає на тому, що в католицькій церкві є "місце для кожного".

"Папа ніколи не мав на меті образити або висловлюватися в гомофобних термінах, і він просить вибачення у тих, хто був ображений використанням терміну, про який повідомили інші", - сказав Бруні.

У своїй заяві Бруні ретельно уникав прямого підтвердження того, що Папа справді використав цей термін, відповідно до традиції Ватикану не розкривати те, що Папа говорить за зачиненими дверима. Але Бруні також не заперечував, що сказав Франциск.

Доповнення

Італійська не є рідною мовою Франциска, і в минулому Папа припустився лінгвістичних помилок, які викликали подив. Як зазначає AP, 87-річний понтифік часто розмовляє неофіційно, або жартує, використовуючи сленг.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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