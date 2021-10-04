Pandora Papers: три президента стран Латинской Америки связаны с оффшорами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что действующие президенты Чили, Доминиканской Республики и Эквадора пользовались оффшорными компаниями и другими скрытыми механизмами в налоговых убежищах. Об этом сообщил в воскресенье испанский телеканал Sexta со ссылкой на выдержки из документов с данными об оффшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers, передает УНН.
Детали
По его информации, речь идет о руководителях Чили Себастьяне Пиньера, Эквадора Гильермо Лассо и Доминиканской Республики Луисе Абинадере. В досье также фигурируют 11 экс-глав государств и 90 бывших высокопоставленных чиновников из Латинской Америки.
Дополнение
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно с 11,9 млн документов с данными об оффшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте организации, подборка получила общее название Pandora Papers.
В частности, журналисты раскрыли причастность президента Украины Владимира Зеленского в тайных оффшоров.