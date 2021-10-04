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Pandora Papers: три президента стран Латинской Америки связаны с оффшорами

Pandora Papers: три президента стран Латинской Америки связаны с оффшорами

Киев  •  УНН

 • 16740 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что действующие президенты Чили, Доминиканской Республики и Эквадора пользовались оффшорными компаниями и другими скрытыми механизмами в налоговых убежищах. Об этом сообщил в воскресенье испанский телеканал Sexta со ссылкой на выдержки из документов с данными об оффшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers, передает УНН.

Детали

По его информации, речь идет о руководителях Чили Себастьяне Пиньера, Эквадора Гильермо Лассо и Доминиканской Республики Луисе Абинадере. В досье также фигурируют 11 экс-глав государств и 90 бывших высокопоставленных чиновников из Латинской Америки.

Дополнение

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно с 11,9 млн документов с данными об оффшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте организации, подборка получила общее название Pandora Papers.

В частности, журналисты раскрыли причастность президента Украины Владимира Зеленского в тайных оффшоров.

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