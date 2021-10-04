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Pandora Papers: три президента країн Латинської Америки пов'язані з офшорами

Pandora Papers: три президента країн Латинської Америки пов'язані з офшорами

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) виступив з твердженням, що чинні президенти Чилі, Домініканської Республіки та Еквадору користувалися офшорними компаніями та іншими прихованими механізмами в податкових укриттях. Про це повідомив у неділю іспанська телеканал Sexta з посиланням на витяги з документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків і відомих людей Pandora Papers, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, мова йде про керівників Чилі Себастьяні Пін’єра, Еквадору Гільєрмо Лассо і Домініканської Республіки Луїсі Абінадере. У досьє також фігурують 11 ексголів держав та 90 колишніх високопоставлених чиновників з Латинської Америки.

Доповнення

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував 3 жовтня витримки приблизно з 11,9 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків і відомих людей. Як вказується на сайті організації, добірка отримала загальну назву Pandora Papers.

Зокрема, журналісти розкрили причетність президента України Володимира Зеленського до таємних офшорів.

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