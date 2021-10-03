Pandora Papers: журналісти розкрили причетність Зеленського до таємних офшорів

Pandora Papers та Володимир Зеленський

Завдяки Pandora Papers стало відомо і про частку в досі невідомій офшорній компанії з Британських Віргінських Островів українського президента Володимира Зеленського. Навесні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, Зеленський продав 25% акцій компанії Maltex, бенефіціарним власником якої був майбутній президент України. Покупцем став його близький соратник і партнер по бізнесу Сергій Шефір. Після перемоги Зеленського Шефір став помічником президента, нещодавно на нього було скоєно замах.

Доповнення

У декларації про майно і доходи, поданій Зеленським 20 травня 2019 року як кандидата на посаду президента, не було згадки про Maltex. 30 травня 2019 року стало відомо, що Зеленський продав усі частки в українських та іноземних компаніях Сергію Шефіру. Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers, пише DW.

Нагадаємо

Напередодні Зеленський запевнив, що буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами.