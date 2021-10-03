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Зеленський запевнив, що буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами

Зеленський запевнив, що буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений, щоб зустрічі з так званими олігархами були публічні, адже в нього — політична відповідальність. Про це він повідомив під час брифінгу у Трускавці, передає УНН з посиланням на ОП.

Цитата

Відповідаючи на запитання, яку відповідальність нестиме Президент за непублічні зустрічі з так званими олігархами, адже в новому антиолігархічному законі покарання за неповідомлення про такі зустрічі передбачено лише для чиновників і керівників держкомпаній, Зеленський відповів: “У мене — найбільша відповідальність через такі зустрічі. Тому я зацікавлений, щоб вони були публічні. У мене — політична відповідальність. Вона вдарить по Президенту, по Офісу Президента, по рейтингу влади й потім по рейтингу партії, тому що рейтинг партії „Слуга Народу“ дуже сильно залежить від рейтингу Президента Зеленського”.

Деталі

Зеленський наголосив, що він зацікавлений у зустрічі з представниками великого бізнесу задля розв’язання загальнодержавних проблем, зокрема щодо протидії пандемії COVID-19.

Крім того, за його словами, якщо Україна здобуде право на проведення зимових Олімпійських ігор, великий бізнес зможе долучитися до розбудови об’єктів спортивної інфраструктури. Але такі зустрічі повинні бути публічними.

Президент також зазначив, що фракція “Слуга Народу” у Верховній Раді є своєрідною стіною, яка захищає парламент від впливу фінансових груп.

“Я зараз укріплюю цю „стіну“ такими законодавчими ініціативами, як закон про олігархів. Я захищаю державність нашої країни — мені надав народ цю можливість”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроєкту про олігархів.

А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроєкт через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Зі слів Веніславського, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок голосування.

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