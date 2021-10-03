Зеленский заверил, что будет публично сообщать о своих встречах с олигархами

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы встречи с так называемыми олигархами были публичные, ведь у него — политическая ответственность. Об этом он сообщил во время брифинга в Трускавце, передает УНН со ссылкой на ОП.