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Зеленский заверил, что будет публично сообщать о своих встречах с олигархами

Зеленский заверил, что будет публично сообщать о своих встречах с олигархами

Киев  •  УНН

 • 22324 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы встречи с так называемыми олигархами были публичные, ведь у него — политическая ответственность. Об этом он сообщил во время брифинга в Трускавце, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

Отвечая на вопрос, какую ответственность будет нести Президент за непубличные встречи с так называемыми олигархами, ведь в новом антиолигархическом законе наказание за несообщение о таких встречах предусмотрено только для чиновников и руководителей госкомпаний, Зеленский ответил: “У меня — наибольшая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичные. У меня — политическая ответственность. Она ударит по Президенту, по Офису Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии „Слуга народа“ очень сильно зависит от рейтинга Президента Зеленского”.

Детали

Зеленский отметил, что он заинтересован во встрече с представителями крупного бизнеса для решения общегосударственных проблем, в частности по противодействию пандемии COVID-19.

Кроме того, по его словам, если Украина получит право на проведение зимних Олимпийских игр, большой бизнес сможет приобщиться к развитию объектов спортивной инфраструктуры. Но такие встречи должны быть публичными.

Президент также отметил, что фракция “Слуга народа” в Верховной Раде является своеобразной стеной, которая защищает парламент от влияния финансовых групп.

“Я сейчас укрепляю эту „стену“ такими законодательными инициативами, как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны — мне предоставил народ эту возможность”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона “об олигархах” из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.

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