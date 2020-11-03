Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровели более 31 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 46,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 46 878 189 человек, из них выздоровели 31 270 955. Количество умерших возросло до 1 205 048.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 284 261), Индия (8 229 313), Бразилия (5 545 705), Россия (1 642 665), а также Франция (1 460 745), Испания (1 240 697), Аргентина (1 183 131), Колумбия (1 083 321) и Великобритания (1 057 021).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (231 493), Бразилии (160 074), Индии (122 607) и Мексике (92 100).
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69 Выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.