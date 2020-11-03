Пандемія: від COVID-19 у світі одужали понад 31 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Станом на ранок вівторка у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 46,8 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 46 878 189 людей, з них одужало 31 270 955. Кількість померлих зросла до 1 205 048.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 284 261), Індія (8 229 313), Бразилія (5 545 705), Росія (1 642 665), а також Франція (1 460 745), Іспанія (1 240 697), Аргентина (1 183 131), Колумбія (1 083 321) та Велика Британія (1 057 021).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (231 493), Бразилії (160 074), Індії (122 607) та Мексиці (92 100).
Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 402 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 754 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 375 людей, з них за добу — 69. Одужали понад 163,7 тис. людей, з них за добу — 2 327.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.