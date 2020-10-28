Пандемия: в России снова зафиксирована рекордная суточная смертность из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на утро 28 октября в России зарегистрированы 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, показатели смертности установили новый “рекорд”, пишет УНН со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Больше всего заболевших в Москве (+3670 человек за сутки), Петербурге (+727) и Московской области (+505).
Общее число инфицированных в стране достигло 1 563 976 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
За сутки от инфекции умерли еще 346 пациентов. Это новый рекорд суточной смертности. Предыдущий был зафиксирован накануне — 27 октября оперштаб отчитывался о 320 умерших из-за COVID-19 за сутки.
Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 26 935 человек.
Выздоровели 1 171 301 человек, 12 361 из них выписались из больниц за минувшие сутки.
В стране проведено свыше 58,7 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 506 тысяч тестов сделано за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике аннексированные украинские АР Крым и Севастополь.