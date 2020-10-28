Пандемия: в России снова зафиксирована рекордная суточная смертность из-за COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 50790 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 74091 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101606 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119616 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97445 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100740 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103519 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101759 просмотра

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Пандемия: в России снова зафиксирована рекордная суточная смертность из-за COVID-19

Пандемия: в России снова зафиксирована рекордная суточная смертность из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17071 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на утро 28 октября в России зарегистрированы 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, показатели смертности установили новый “рекорд”, пишет УНН со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+3670 человек за сутки), Петербурге (+727) и Московской области (+505).

Общее число инфицированных в стране достигло 1 563 976 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За сутки от инфекции умерли еще 346 пациентов. Это новый рекорд суточной смертности. Предыдущий был зафиксирован накануне — 27 октября оперштаб отчитывался о 320 умерших из-за COVID-19 за сутки.

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 26 935 человек.

Выздоровели 1 171 301 человек, 12 361 из них выписались из больниц за минувшие сутки.

В стране проведено свыше 58,7 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 506 тысяч тестов сделано за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике аннексированные украинские АР Крым и Севастополь.

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