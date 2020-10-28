Пандемія: у Росії знову зафіксовано рекордну добову смертність через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на ранок 28 жовтня в Росії зареєстровані 16 202 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, показники смертності встановили новий “рекорд”, пише УНН з посиланням на Оперативний штаб по боротьбі з вірусом.
Найбільше хворих у Москві (+3670 осіб за добу), Петербурзі (+727) і Московській області (+505).
Загальна кількість інфікованих в країні досягла 1 563 976 осіб, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом.
За добу від інфекції померли ще 346 пацієнтів. Це новий рекорд добової смертності. Попередній був зафіксований напередодні — 27 жовтня оперштаб звітував про 320 померлих через COVID-19 за добу.
Всього з початку епідемії в країні від COVID-19 померли 26 935 осіб.
Одужали 1 171 301 особа, 12 361 з них виписалися з лікарень за минулу добу.
У країні проведено понад 58,7 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавируса, в тому числі 506 тисяч тестів зроблено за останні 24 години, повідомляє Роспотребнадзор.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці анексовані українські АР Крим і Севастополь.