Пандемія: у Росії зафіксовано рекорд добової смертності через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За минулу добу в Росії зареєстровані 16 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє вранці 27 жовтня оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.
Це на 797 осіб менше, ніж день тому, коли були зафіксовані рекордні 17 347 нових випадків COVID-19 за добу.
Найбільше хворих у Москві (+4312 осіб за добу), Петербурзі (+721) і Підмосков’ї (+496).
Загальна кількість інфікованих в країні досягла 1 547 774 осіб.
За добу від COVID-19 померли ще 320 пацієнтів, а всього з початку пандемії — 26 589 осіб. До цього максимальний приріст смертності від коронавірусу — 317 чоловік за добу — фіксували 21 жовтня.
Одужали 1 158 940 осіб, з них 12 844 пацієнта виписалися з лікарень за останню добу.
За даними Роспотребнадзора, в країні проведено понад 58,2 мільйона лабораторних досліджень на виявлення COVID-19, в тому числі 402 тисячі тестів за останні 24 години.
Нагадаємо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.