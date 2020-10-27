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Пандемія: у Росії зафіксовано рекорд добової смертності через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За минулу добу в Росії зареєстровані 16 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє вранці 27 жовтня оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.

Це на 797 осіб менше, ніж день тому, коли були зафіксовані рекордні 17 347 нових випадків COVID-19 за добу.

Найбільше хворих у Москві (+4312 осіб за добу), Петербурзі (+721) і Підмосков’ї (+496).

Загальна кількість інфікованих в країні досягла 1 547 774 осіб.

За добу від COVID-19 померли ще 320 пацієнтів, а всього з початку пандемії — 26 589 осіб. До цього максимальний приріст смертності від коронавірусу — 317 чоловік за добу — фіксували 21 жовтня.

Одужали 1 158 940 осіб, з них 12 844 пацієнта виписалися з лікарень за останню добу.

За даними Роспотребнадзора, в країні проведено понад 58,2 мільйона лабораторних досліджень на виявлення COVID-19, в тому числі 402 тисячі тестів за останні 24 години.

Нагадаємо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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