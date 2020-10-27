Пандемия: в России зафиксирован рекорд суточной смертности из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За минувшие сутки в России зарегистрированы 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает утром 27 октября оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.
Это на 797 человек меньше, чем день назад, когда были зафиксированы рекордные 17 347 новых случаев COVID-19 за сутки.
Больше всего заболевших в Москве (+4312 человек за сутки), Петербурге (+721) и Подмосковье (+496).
Общее число инфицированных в стране достигло 1 547 774 человек.
За сутки от COVID-19 умерли еще 320 пациентов, а всего с начала пандемии — 26 589 человек. До этого максимальный прирост смертности от коронавируса — 317 человек за сутки — фиксировали 21 октября.
Выздоровели 1 158 940 человек, из них 12 844 пациента выписались из больниц за последние сутки.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведены свыше 58,2 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 402 тысячи тестов за последние 24 часа.
Напомним, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.