Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Станом на 26 жовтня в Росії зареєстровані 17 347 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.
До цього рекордний добовий приріст хворих був зафіксований 23 жовтня (17 340 випадків COVID-19).
Найбільше нових хворих в Москві (+5224 осіб за добу), Петербурзі (+715) і Підмосков’ї (+499).
Загальна кількість інфікованих в країні досягла 1 531 224 людей. За добу від інфекції померли ще 219 пацієнтів. Всього з початку пандемії в країні померли 26 269 осіб.
Одужали 1 146 096 осіб, в тому числі 7 574 пацієнта виписалися з лікарень за минулу добу.
За даними Роспотребнадзора, в країні проведено понад 57,8 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, в тому числі 476 тисяч тестів зроблені за останні 24 години.
Додамо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.