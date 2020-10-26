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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 50845 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 74203 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101622 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119639 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97477 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100745 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103521 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 26 октября в России зарегистрированы 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.

До этого рекордный суточный прирост заболевших был зафиксирован 23 октября (17 340 случаев COVID-19).

Больше всего новых заболевших в Москве (+5224 человек за сутки), Петербурге (+715) и Подмосковье (+499).

Общее число инфицированных в стране достигло 1 531 224 человек. За сутки от инфекции умерли еще 219 пациентов. Всего с начала пандемии в стране скончались 26 269 человек.

Выздоровели 1 146 096 человек, в том числе 7 574 пациента выписались из больниц за минувшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведены свыше 57,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 476 тысяч тестов сделаны за последние 24 часа.

Добавим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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