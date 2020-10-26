Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 26 октября в России зарегистрированы 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.
До этого рекордный суточный прирост заболевших был зафиксирован 23 октября (17 340 случаев COVID-19).
Больше всего новых заболевших в Москве (+5224 человек за сутки), Петербурге (+715) и Подмосковье (+499).
Общее число инфицированных в стране достигло 1 531 224 человек. За сутки от инфекции умерли еще 219 пациентов. Всего с начала пандемии в стране скончались 26 269 человек.
Выздоровели 1 146 096 человек, в том числе 7 574 пациента выписались из больниц за минувшие сутки.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведены свыше 57,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 476 тысяч тестов сделаны за последние 24 часа.
Добавим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.