Пандемия: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 14 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 650,5 (-), в Житомирской области - 609,8 (+), в Хмельницкой области - 537,7 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 114,0 (-), в Днепропетровской области - 172,7 (+) и в Винницкой области - 213,4.
Как сообщалось, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.
Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что если "карантин выходного дня" не даст результатов и Украина придет к локдауну медицинской сферы - будет введен полный локдаун для всей страны.
Как сообщалось, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать "карантин выходного дня".