Пандемия: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 14 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.