Пандемія: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на 14 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 650,5 (-), у Житомирській області – 609,8 (+), у Хмельницькій області – 537,7 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 114,0 (-), у Дніпропетровській області - 172,7 (+) і у Вінницькій області – 213,4.
Як повідомлялося, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що якщо "карантин вихідного дня" не дасть результатів і Україна прийде до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни.
Як повідомлялося, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти "карантин вихідного дня".