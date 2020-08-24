Пандемия: в Гонконге впервые доказали возможность повторного инфицирования COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, пишет The New York Times, передает УНН.
У 33-летнего мужчины обнаружили коронавирус спустя четыре с половиной месяца после первого случая инфекции. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет.
Повторная инфекция, говорят ученые, вызвана новым вирусом, обнаруженным после возвращения пациента из Испании. Секвенирование генома вируса показало, что второй штамм коронавируса немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.
Ранее врачи в США и других стран неоднократно сообщали о пациентах, которые, предположительно, повторно заразились коронавирусом, но до работы ученых из Гонконгского университета это не было подтверждено тщательными исследованиями.
Ранее, у коронавируса нашли опасную мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно — несмотря на иммунитет.