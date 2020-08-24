Пандемія: у Гонконзі вперше довели можливість повторного інфікування COVID-19

У 33-річного чоловіка виявили коронавірус через чотири з половиною місяці після першого випадку інфекції. У перший раз у пацієнта спостерігалися легкі симптоми, зараз їх немає.

Повторна інфекція, кажуть вчені, викликана новим вірусом, виявленим після повернення пацієнта з Іспанії. Секвенування генома вірусу показало, що другий штам коронавірусу трохи, але достовірно відрізняється від першого і збігається з тим, що спостерігався в Європі в липні-серпні.

Раніше лікарі в США та інших країн неодноразово повідомляли про пацієнтів, які, імовірно, повторно заразилися коронавірусом, але до роботи вчених з Гонконзького університету це не було підтверджено ретельними дослідженнями.

Раніше, у коронавірусу знайшли небезпечну мутацію, що дозволяє йому інфікувати повторно — незважаючи на імунітет.